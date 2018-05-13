В Белоруссии попал в ДТП микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины

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Микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины, столкнулся с погрузчиком в Брестской области Белоруссии, один ребёнок погиб. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным ГАИ, погибший ребёнок 2005 года рождения находился на переднем пассажирском сиденье.

«Шестеро детей доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Из них один ребёнок находится в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Белоруссии Юлия Бородун.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.

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