В Белоруссии попал в ДТП микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины
По данным ГАИ, погибший ребёнок 2005 года рождения находился на переднем пассажирском сиденье.
«Шестеро детей доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Из них один ребёнок находится в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Белоруссии Юлия Бородун.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.