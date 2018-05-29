В МИД Венесуэлы прокомментировали призыв Совета ЕС к проведению новых президентских выборов

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы прокомментировали призыв Совета Европейского союза к проведению новых выборов главы государства, отметив, что европейские страны «подчиняются ошибочной политике США». Об этом говорится в соответствующем заявлении венесуэльского внешнеполитического ведомства.

«Евросоюз подтверждает враждебную и нацеленную на вмешательство во внутренние дела деятельность своего Совета... что представляет собой результат очевидного подчинения ошибочной политике администрации (президента США. — RT) Дональда Трампа по отношению к Венесуэле», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Ранее в Совете Европейского союза заявили, что выборы главы государства в Венесуэле «не пользовались доверием, поскольку избирательный процесс не обеспечил необходимых гарантий проведения всеобщих и демократических выборов», а также призвали Каракас провести новые президентские выборы.

Глава совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, который наблюдал за ходом голосования на выборах в Венесуэле, заявил Nation News, что избирательный процесс сопровождался беспрецедентными мерами безопасности.