Могерини заявила, что ЕС намерен принять новые санкции против Венесуэлы «в ближайшие недели»

Европейский союз намерен принять новые санкции в отношении Венесуэлы в течение «ближайших недель». Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Мы также начали работать над обратимыми и точечными мерами, примем их в ближайшие недели», — цитирует её РИА Новости.

Могерини подчеркнула, что Евросоюз призывает власти Венесуэлы выпустить всех политических заключённых.

Ранее ЕС призвал провести новые президентские выборы в Венесуэле.

Кроме того, вице-президент США Майк Пенс заявлял, что санкционное давление на Венесуэлу продолжится.