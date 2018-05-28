Могерини заявила, что ЕС намерен принять новые санкции против Венесуэлы «в ближайшие недели»

Короткая ссылка
Европейский союз намерен принять новые санкции в отношении Венесуэлы в течение «ближайших недель». Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Могерини заявила, что ЕС намерен принять новые санкции против Венесуэлы «в ближайшие недели»
  • © Carlos Garcia Rawlins
  • Reuters

«Мы также начали работать над обратимыми и точечными мерами, примем их в ближайшие недели», — цитирует её РИА Новости.

Могерини подчеркнула, что Евросоюз призывает власти Венесуэлы выпустить всех политических заключённых.

Ранее ЕС призвал провести новые президентские выборы в Венесуэле.

Кроме того, вице-президент США Майк Пенс заявлял, что санкционное давление на Венесуэлу продолжится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить