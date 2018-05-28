Могерини заявила, что ЕС намерен принять новые санкции против Венесуэлы «в ближайшие недели»
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- Reuters
«Мы также начали работать над обратимыми и точечными мерами, примем их в ближайшие недели», — цитирует её РИА Новости.
Могерини подчеркнула, что Евросоюз призывает власти Венесуэлы выпустить всех политических заключённых.
Ранее ЕС призвал провести новые президентские выборы в Венесуэле.
Кроме того, вице-президент США Майк Пенс заявлял, что санкционное давление на Венесуэлу продолжится.