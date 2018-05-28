ЕС призвал провести новые президентские выборы в Венесуэле

Европейский союз призывает к проведению новых выборов президента в Венесуэле в соответствии с международными стандартами. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

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Reuters

Отмечается, что выборы и их итоги «не пользовались доверием, поскольку избирательный процесс не обеспечил необходимых гарантий проведения всеобщих и демократических выборов». «На этом фоне ЕС призывает к проведению новых президентских выборов в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы», — говорится в заявлении. Подчёркивается, что ЕС намерен ввести новые санкции против венесуэльских властей. Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон призвал восстановить демократический порядок в Венесуэле. 22 мая американский лидер Дональд Трамп призвал власти Венесуэлы провести «свободные и честные» выборы.