ЕС призвал провести новые президентские выборы в Венесуэле

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Европейский союз призывает к проведению новых выборов президента в Венесуэле в соответствии с международными стандартами. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
ЕС призвал провести новые президентские выборы в Венесуэле
  • © Marco Bello
  • Reuters

Отмечается, что выборы и их итоги «не пользовались доверием, поскольку избирательный процесс не обеспечил необходимых гарантий проведения всеобщих и демократических выборов».

«На этом фоне ЕС призывает к проведению новых президентских выборов в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что ЕС намерен ввести новые санкции против венесуэльских властей.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон призвал восстановить демократический порядок в Венесуэле. 

22 мая американский лидер Дональд Трамп призвал власти Венесуэлы провести «свободные и честные» выборы. 

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