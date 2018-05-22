Джонсон заявил о необходимости восстановления демократического порядка в Венесуэле

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Венесуэле следует восстановить демократический порядок. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского МИД.

«Я разочарован, но не удивлён, что Мадуро пошёл на эти поддельные выборы, чтобы обеспечить собственное выживание. Они не были ни свободными, ни справедливыми и ещё больше размыли венесуэльскую демократию. Нужно срочно восстановить демократический порядок, освободить политических заключённых», — подчеркнул Джонсон.

Ранее сообщалось, что Аргентина, Австралия, Канада, США и Мексика выпустили заявление, в котором отметили, что не признают итогов выборов в Венесуэле.

21 мая действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок по итогам выборов, прошедших 20 мая.

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