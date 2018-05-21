Канада понижает уровень дипломатических отношений с Венесуэлой

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Канада осуждает прошедшие в Венесуэле выборы президента и понижает уровень дипломатических отношений со страной. Об этом заявила глава МИД Канады Кристина Фриланд.

«Канада отвергает избирательный процесс в Венесуэле и его результаты как не представляющие демократическую волю граждан Венесуэлы», — говорится в заявлении министра, опубликованном пресс-службой ведомства.

По её словам, в ответ на «нападения режима Мадуро на демократические права в Венесуэле Канада предпринимает шаги по понижению дипломатических отношений с Венесуэлой и ограничению взаимодействия с ней, вступающие в силу немедленно».

Отмечается, что теперь посольство Канады будет возглавлять временно поверенный в делах, а не посол.

Также с канадской стороны вводится запрет на военное сотрудничество с Венесуэлой.

Ранее сообщалось, что Аргентина, Австралия, Канада, США и Мексика выпустили заявление, в котором отметили, что не признают итогов выборов в Венесуэле.

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