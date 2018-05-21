Канада понижает уровень дипломатических отношений с Венесуэлой
«Канада отвергает избирательный процесс в Венесуэле и его результаты как не представляющие демократическую волю граждан Венесуэлы», — говорится в заявлении министра, опубликованном пресс-службой ведомства.
По её словам, в ответ на «нападения режима Мадуро на демократические права в Венесуэле Канада предпринимает шаги по понижению дипломатических отношений с Венесуэлой и ограничению взаимодействия с ней, вступающие в силу немедленно».
Отмечается, что теперь посольство Канады будет возглавлять временно поверенный в делах, а не посол.
Также с канадской стороны вводится запрет на военное сотрудничество с Венесуэлой.
Ранее сообщалось, что Аргентина, Австралия, Канада, США и Мексика выпустили заявление, в котором отметили, что не признают итогов выборов в Венесуэле.