Главу Палестины выписали из больницы

Палестинского лидера Махмуда Аббаса выписали из больницы. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что Аббас покинул госпиталь в понедельник, 28 мая.

Политик заявил, что намерен как можно скорее вернуться к исполнению своих служебных обязанностей.

«Я благодарю бога за то, что меня выписали сегодня из больницы. Я здоров и планирую приступить к работе завтра», — сказал он.

Ранее стало известно, что 83-летний Аббас был госпитализирован в связи с осложнением после перенесённой операции на ухе.

Впоследствии сообщалось о переносе даты выписки политика из больницы на более поздний срок.