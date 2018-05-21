Политик рассказал о состоянии здоровья госпитализированного Аббаса

Короткая ссылка
Депутат израильского кнессета от «Объединённого арабского списка» Ахмед Тиби рассказал о состоянии 83-летнего президента Палестины Махмуда Аббаса, который был ранее госпитализирован, передаёт Associated Press.

По его словам, Аббас идёт на поправку.

Он добавил, что лидера Палестины могут выписать уже 22 мая.

СМИ сообщили о госпитализации Аббаса 20 мая.

В конце февраля президент Палестины Махмуд Аббас прошёл медицинское обследование в США и заявил, что с его здоровьем всё в порядке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных