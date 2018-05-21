Политик рассказал о состоянии здоровья госпитализированного Аббаса

Депутат израильского кнессета от «Объединённого арабского списка» Ахмед Тиби рассказал о состоянии 83-летнего президента Палестины Махмуда Аббаса, который был ранее госпитализирован, передаёт Associated Press.

По его словам, Аббас идёт на поправку.

Он добавил, что лидера Палестины могут выписать уже 22 мая.

СМИ сообщили о госпитализации Аббаса 20 мая.

В конце февраля президент Палестины Махмуд Аббас прошёл медицинское обследование в США и заявил, что с его здоровьем всё в порядке.