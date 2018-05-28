В Россию из приюта в Багдаде удалось вернуть дочь погибшей в Сирии Дарьи Ицанковой

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В Россию из приюта в Багдаде удалось вернуть ещё одного ребёнка — шестилетнюю Марьям, дочь погибшей в Сирии Дарьи Ицанковой, против которой на родине было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.
В Россию из приюта в Багдаде удалось вернуть дочь погибшей в Сирии Дарьи Ицанковой
  • © RT

Отмечается, что возвращение ребёнка затянулось почти на год в связи со сложностями с оформлением документов и поиском семьи в России, которая могла бы удочерить девочку, так как родственники Марьям по отцу, живущие в Канаде, отказались участвовать в её судьбе.

В итоге опекунство над ребёнком взяла семья из Чечни. 27 мая Марьям вместе с опекуном прилетела в Грозный.

Летом 2017 года RT показал первый сюжет из приюта в Багдаде, где жили российские сироты. В Ирак и Сирию их увезли родители, попавшие под влияние «Исламского государства»*. На сюжеты телеканала обратили внимание. При содействии российских властей удалось найти родственников 11 малышей и вернуть их в семьи. Всего же за это время были возвращены в Россию более 50 детей.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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