Минобороны России опровергло сообщения о «перехвате» Су-34 израильских F-16 над Ливаном

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Минобороны России опровергло информацию СМИ о якобы имевшем место «перехвате» российскими Су-34 двух израильских F-16 в небе над Ливаном.
Минобороны России опровергло сообщения о «перехвате» Су-34 израильских F-16 над Ливаном
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © Jack Guez
  • Reuters

«Информация, распространённая одним из израильских новостных ресурсов, о якобы «перехвате» российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана — дилетантская глупость», — говорится в сообщении российского Минобороны.

В ведомстве отметили, что «находящиеся в составе российской авиагруппы в Сирии» Су-34 не используются «для вылетов на перехват воздушных целей», они также не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана.

10 мая в Минобороны России заявили, что в ударе по территории Сирии участвовали 28 самолётов Израиля F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет.

Ранее армия Израиля заявила о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.

Системы ПРО сирийской армии начали отражать ракетную атаку Израиля вскоре после того, как израильские военные заявили о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот.

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