Эксперт прокомментировал готовность Польши заплатить за размещение у себя военных баз США

Независимый политический аналитик Александр Асафов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что Польша готова заплатить $2 млрд за то, чтобы американцы разместили на её территории свои военные базы.

«Это абсолютно лоялистский, проамериканский документ, написанный по согласованию с Пентагоном. К нему привязаны будущие поставки ЗРК Patriot и остальные векторы развития польской обороны», — считает эксперт.

По его словам, это также является спланированной реакцией на ряд внешнеполитических аспектов в Евросоюзе.

Кроме того, отметил Асафов, это важный ход в полемике Варшавы и Брюсселя, и Польша показывает свой проамериканский вектор.

Ранее военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков в разговоре с RT оценил сообщения о готовности Минобороны Польши заплатить $2 млрд США за размещение военных баз.

В апреле старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в беседе с НСН прокомментировал готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше.