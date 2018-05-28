Эксперт прокомментировал готовность Польши заплатить за размещение у себя военных баз США
«Это абсолютно лоялистский, проамериканский документ, написанный по согласованию с Пентагоном. К нему привязаны будущие поставки ЗРК Patriot и остальные векторы развития польской обороны», — считает эксперт.
По его словам, это также является спланированной реакцией на ряд внешнеполитических аспектов в Евросоюзе.
Кроме того, отметил Асафов, это важный ход в полемике Варшавы и Брюсселя, и Польша показывает свой проамериканский вектор.
Ранее военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков в разговоре с RT оценил сообщения о готовности Минобороны Польши заплатить $2 млрд США за размещение военных баз.
В апреле старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в беседе с НСН прокомментировал готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше.