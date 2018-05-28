Эксперт оценил сообщения о готовности Польши заплатить за размещение у себя военной базы США

Военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что в Минобороны Польши готовы заплатить $2 млрд США за то, чтобы американцы разместили на польской территории свои военные базы.

«Дело в том, что инициатива исходит со стороны Соединённых Штатов, но так, чтобы это не выглядело, будто Америка кому-то навязывает свои военные базы. Ведь объективных причин для размещения постоянного контингента войск США в этом регионе нет: Россия никогда не угрожала Польше ни прямо, ни косвенно, несмотря на все выкрутасы польского руководства, которое обвиняет Россию и занимает позицию русофобии, раздуваемой сейчас во многих странах Европы», — пояснил Леонков.

По его словам, то, что делают поляки, соответствует желаниям польского руководства, которое является несамостоятельным во многих своих решениях.

«Они — верные вассалы политики США по проведению определённых акций как против России, так и против Европы», — рассказал эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что польские власти готовы заплатить $2 млрд США за то, чтобы американская сторона разместила на польской территории свои военные базы. Данное предложение уже направлено администрации президента США и конгрессу.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил готовность США к переговорам по наращиванию военного присутствия в Польше.