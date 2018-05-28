СМИ: В Республике Сербской разбился вертолёт
Вертолёт потерпел крушение в труднодоступной местности муниципалитета Братунац Республики Сербской. Об этом сообщает РТРС.
- АРХИВНОЕ ФОТО. © Reuters
Отмечается, что информации о числе людей на борту и принадлежности вертолёта пока нет.
Вертолёт при падении повредил линию электропередач, что привело к сбоям в электроснабжении.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае разбился вертолёт Ми-2.
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