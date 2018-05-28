СМИ: В Республике Сербской разбился вертолёт

Вертолёт потерпел крушение в труднодоступной местности муниципалитета Братунац Республики Сербской. Об этом сообщает РТРС.

Отмечается, что информации о числе людей на борту и принадлежности вертолёта пока нет.

Вертолёт при падении повредил линию электропередач, что привело к сбоям в электроснабжении.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае разбился вертолёт Ми-2.