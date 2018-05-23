Владельцы упавшего на Ставрополье вертолёта Ми-2 не имели разрешения на полёт
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«Установлено, что разрешение на использование воздушного пространства данным вертолётом 16 мая не выдавалось, радиосвязь с диспетчером не осуществлялась», — говорится в сообщении ведомства в «ТамТам».
По уголовному делу будет опрошено руководство колхоза имени В.И. Ленина, которому принадлежал вертолёт.
Инцидент произошёл 16 мая. В СК заявили, что на месте обнаружены следы сокрытия факта авиационного происшествия. По факту крушения возбуждено уголовное дело.