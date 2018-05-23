Владельцы упавшего на Ставрополье вертолёта Ми-2 не имели разрешения на полёт

Владельцы упавшего на Ставрополье вертолёта Ми-2 не имели разрешения на использование воздушного пространства, сообщили в Следственном комитете России.

«Установлено, что разрешение на использование воздушного пространства данным вертолётом 16 мая не выдавалось, радиосвязь с диспетчером не осуществлялась», — говорится в сообщении ведомства в «ТамТам».

По уголовному делу будет опрошено руководство колхоза имени В.И. Ленина, которому принадлежал вертолёт.

Инцидент произошёл 16 мая. В СК заявили, что на месте обнаружены следы сокрытия факта авиационного происшествия. По факту крушения возбуждено уголовное дело.