Владельцы упавшего на Ставрополье вертолёта Ми-2 не имели разрешения на полёт

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Владельцы упавшего на Ставрополье вертолёта Ми-2 не имели разрешения на использование воздушного пространства, сообщили в Следственном комитете России.
Владельцы упавшего на Ставрополье вертолёта Ми-2 не имели разрешения на полёт
  • РИА Новости
  • © Архивное фото

«Установлено, что разрешение на использование воздушного пространства данным вертолётом 16 мая не выдавалось, радиосвязь с диспетчером не осуществлялась», — говорится в сообщении ведомства в «ТамТам».

По уголовному делу будет опрошено руководство колхоза имени В.И. Ленина, которому принадлежал вертолёт.

Инцидент произошёл 16 мая. В СК заявили, что на месте обнаружены следы сокрытия факта авиационного происшествия. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

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