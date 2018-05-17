На Ставрополье потерпел крушение вертолёт Ми-2

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Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщает Южная транспортная прокуратура.

«16 мая в 13:10 в нескольких километрах от населённого пункта Мирный Курского района Ставропольского края при осуществлении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолёт Ми-2, пилот воздушного судна госпитализирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту инцидента проводится процессуальная проверка, причины падения вертолёта устанавливаются.

В конце апреля в Алтайском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8, никто не пострадал.

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