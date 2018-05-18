В СК узнали о попытках скрыть следы крушения вертолёта Ми-2 на Ставрополье

Короткая ссылка
Упавший в Ставропольском крае вертолёт Ми-2 пытались засыпать землёй с помощью трактора, сообщили в Следственном комитете. Там отметили, что на месте крушения были обнаружены обгоревшие части вертолёта, которые оставались тёплыми от пожара.
В СК узнали о попытках скрыть следы крушения вертолёта Ми-2 на Ставрополье
  • Архивное фото
  • © Роман Антонов / РИА Новости

«На месте крушения вертолёта Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия. Место падения и сам вертолёт на момент осмотра были засыпаны землёй с использованием трактора», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Там добавили, что пострадавший пилот «находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии».

«Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

17 мая на Ставрополье потерпел крушение вертолёт Ми-2.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных