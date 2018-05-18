В СК узнали о попытках скрыть следы крушения вертолёта Ми-2 на Ставрополье
- Архивное фото
- © Роман Антонов / РИА Новости
«На месте крушения вертолёта Ми-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия. Место падения и сам вертолёт на момент осмотра были засыпаны землёй с использованием трактора», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Там добавили, что пострадавший пилот «находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии».
«Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.
17 мая на Ставрополье потерпел крушение вертолёт Ми-2.