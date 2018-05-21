СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Хабаровском крае

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Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жёсткой посадки частного вертолёта Sud-Aviation Gazell в Хабаровском крае, сообщается на официальном канале Следственного Комитета в мессенджере «ТамТам».

Уточняется, что на борту находились четыре человека, а не три, как сообщалось ранее. Трое получили различные травмы, один погиб.

«Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.

Следователи планирует допросить оставшихся в живых участников происшествия, запросить документацию на воздушное судно, а также назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти погибшего мужчины.

Ранее СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Хабаровском крае.

20 мая стало известно, что при жёсткой посадке частного вертолёта в Хабаровском крае погиб человек. В МЧС рассказали подробности инцидента.

Источник сообщил, что вертолёт выполнил жёсткую посадку в лесополосе примерно в 600 километрах от Хабаровска.

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