СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Хабаровском крае
Уточняется, что на борту находились четыре человека, а не три, как сообщалось ранее. Трое получили различные травмы, один погиб.
«Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.
Следователи планирует допросить оставшихся в живых участников происшествия, запросить документацию на воздушное судно, а также назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти погибшего мужчины.
Ранее СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Хабаровском крае.
20 мая стало известно, что при жёсткой посадке частного вертолёта в Хабаровском крае погиб человек. В МЧС рассказали подробности инцидента.
Источник сообщил, что вертолёт выполнил жёсткую посадку в лесополосе примерно в 600 километрах от Хабаровска.