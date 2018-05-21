СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Хабаровском крае

Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки вертолета в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, об этом сообщает региональное управление ведомства.

«После посадки произошло самовозгорание вертолёта. Вертолёт сгорел полностью. На борту находились трое человек, которые убыли в сторону охотничьего домика, в одном километре от места авиапроисшествия. У одного из мужчин по пути к зимовью предположительно произошел сердечный приступ, в результате чего он скончался. Двое остались живы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что собственником вертолёта является индивидуальный предприниматель из Амурской области.

Ранее стало известно, что при жёсткой посадке частного вертолёта в Хабаровском крае погиб человек. В МЧС рассказали подробности инцидента.