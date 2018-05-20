Источник сообщил о гибели человека при жёсткой посадке вертолёта в Хабаровском крае

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При жёсткой посадке частного вертолёта в Хабаровском крае погиб один человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, на борту находились пилот и два пассажира.

«Вертолёт выполнил жёсткую посадку в лесополосе примерно в 600 километрах от Хабаровска», — сообщил источник.

Он отметил, что вертолёт при посадке разрушился. Один человек получил травмы и при транспортировке в больницу скончался. 

В апреле в Хабаровске вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку, в результате произошедшего погибли шесть человек

В 2017 году Newinform сообщал, что густой туман помешал борту из Москвы совершить посадку в Мурманске.

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