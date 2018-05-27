Сноуден: Трамп никого не любит больше, чем Путина

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что американский лидер Дональд Трамп не любит никого больше, чем президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The Huffington Post.

«В мире не найти человека, которого Трамп любит больше, чем президента России... Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдёт объективные доказательства против Трампа», — рассказал он.

Сноуден также усомнился в том, что Трамп мог быть «завербован» представителями российских спецслужб.

По его мнению, «человек, который не может вспомнить, что он хотел сказать, в конце предложения», с малой степенью вероятности может стать успешным российским шпионом.

При этом Сноуден не исключил, что Трамп, вероятно, имел желание сотрудничать с Москвой, отметив, что президент США «мог бы пойти на всё, чтобы достигнуть цели».

Ранее Путин рассказал о характере диалога с американским лидером.