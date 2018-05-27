Сноуден: Трамп никого не любит больше, чем Путина
- Reuters
«В мире не найти человека, которого Трамп любит больше, чем президента России... Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдёт объективные доказательства против Трампа», — рассказал он.
Сноуден также усомнился в том, что Трамп мог быть «завербован» представителями российских спецслужб.
По его мнению, «человек, который не может вспомнить, что он хотел сказать, в конце предложения», с малой степенью вероятности может стать успешным российским шпионом.
При этом Сноуден не исключил, что Трамп, вероятно, имел желание сотрудничать с Москвой, отметив, что президент США «мог бы пойти на всё, чтобы достигнуть цели».
Ранее Путин рассказал о характере диалога с американским лидером.