В Госдуме прокомментировали публикацию The National Interest о «худшем кошмаре» НАТО

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Марианна Чурсина
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT публикацию The National Interest о «худшем кошмаре» НАТО в виде «вооружённой до зубов Калининградской области». По его словам, сосредоточение систем ПРО вблизи российской границы не может быть безответным.
В Госдуме прокомментировали публикацию The National Interest о «худшем кошмаре» НАТО
  • © Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Все действия России проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права. Мы защищали и будем защищать наши границы всеми имеющимися средствами. И мы исходим из того, что размещение того или иного вооружения на территории России — это право нашего государства, право на самооборону. Ещё раз хочу отметить, мы не вынашиваем никаких агрессивных планов, но смотреть безучастно на происходящие события вблизи собственных границ, в том числе в направлении Калининграда, не будем», — сказал он.

Швыткин также подчеркнул, что США сегодня проводят «явно агрессивную политику», прикрываясь защитой своих союзников, которым на самом деле никто не угрожает.

Ранее СМИ назвали «худший кошмар» НАТО.

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