В Госдуме прокомментировали публикацию The National Interest о «худшем кошмаре» НАТО
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«Все действия России проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права. Мы защищали и будем защищать наши границы всеми имеющимися средствами. И мы исходим из того, что размещение того или иного вооружения на территории России — это право нашего государства, право на самооборону. Ещё раз хочу отметить, мы не вынашиваем никаких агрессивных планов, но смотреть безучастно на происходящие события вблизи собственных границ, в том числе в направлении Калининграда, не будем», — сказал он.
Швыткин также подчеркнул, что США сегодня проводят «явно агрессивную политику», прикрываясь защитой своих союзников, которым на самом деле никто не угрожает.
Ранее СМИ назвали «худший кошмар» НАТО.