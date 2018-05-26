В Госдуме прокомментировали публикацию The National Interest о «худшем кошмаре» НАТО

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT публикацию The National Interest о «худшем кошмаре» НАТО в виде «вооружённой до зубов Калининградской области». По его словам, сосредоточение систем ПРО вблизи российской границы не может быть безответным.

«Все действия России проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права. Мы защищали и будем защищать наши границы всеми имеющимися средствами. И мы исходим из того, что размещение того или иного вооружения на территории России — это право нашего государства, право на самооборону. Ещё раз хочу отметить, мы не вынашиваем никаких агрессивных планов, но смотреть безучастно на происходящие события вблизи собственных границ, в том числе в направлении Калининграда, не будем», — сказал он.

Швыткин также подчеркнул, что США сегодня проводят «явно агрессивную политику», прикрываясь защитой своих союзников, которым на самом деле никто не угрожает.

Ранее СМИ назвали «худший кошмар» НАТО.