Эксперт оценил сообщения СМИ о «худшем кошмаре» НАТО

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Марианна Чурсина
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с RT прокомментировал публикацию издания National Interest, в которой указано, что худшим кошмаром НАТО является «вооружённая до зубов Калининградская область».
Эксперт оценил сообщения СМИ о «худшем кошмаре» НАТО

    «Калининград — это территория нашей страны. И мы размещаем здесь то, что считаем нужным. А вот американское вооружение НАТО располагается совсем не там, где должно находиться. Не в пределах штата Аризона или в Сан-Диего, а на территории Европы», — сказал он.

    Дрозденко также добавил, что российское вооружение, включая комплексы «Искандер», в первую очередь служит для обороны.

    «Мы не размещали их до того момента, пока Америка не начала развёртывать системы ПРО, которые могут нести в себе не только противоракетную функцию, но за счёт своей универсальности и ударную. То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники всё ближе и ближе подбираются к нашим границам... Расположенные в Калининграде комплексы накрывают своей зоной воздействия системы противоракетной обороны и американские базы, находящиеся в Европе, создавая тем самым, как они говорят, угрозу ответного удара. Но мы прекрасно понимаем, что Россия не нанесёт первого удара», — заключил эксперт.

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