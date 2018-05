Американский эксперт оценил мощь залпа крейсера «Юрий Долгорукий» в «160 Хиросим»

Holy cow’ski! Video of Russian quadruple Bulava (SS-N-32) SLBM launch from Borei SSBN. https://t.co/ICJgfk0sD8 h/t @KomissarWhipla



4 launched in 20 seconds. All 16 could launch in ~1 minute.



4 SLBM can deliver total of 24 MIRV warheads with 2,400 kilotons = 160 Hiroshimas. pic.twitter.com/iFy585yfPg