Минобороны опубликовало видео запуска ракет «Булава» с подводного крейсера «Юрий Долгорукий»

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Минобороны опубликовало видео успешного залпового пуска четырёх баллистических ракет «Булава» с ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий».

Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что пуск ракет был выполнен из подводного положения. В ходе мероприятий все задачи пуска были выполнены.

В частности, были подтверждены характеристики крейсера проекта 955 «Борей» и корабельного ракетного комплекса «Булава».

Стрельба таким числом ракет на подводном крейсере была выполнена впервые.

22 мая сообщалось, что головной корабль проекта 955 «Борей» — ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» — произвёл успешный залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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