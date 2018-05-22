«Юрий Долгорукий» запустил четыре «Булавы» по полигону на Камчатке

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Подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно запустил четыре баллистические ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
«Юрий Долгорукий» запустил четыре «Булавы» по полигону на Камчатке
  • РИА Новости

«22 мая головной корабль проекта 955 «Борей» — ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий»... произвёл успешный залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что стрельба велась из подводного положения, задачи пуска выполнены.

В пресс-службе подчеркнули, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

Там также отметили, что в ходе подготовки к ракетной стрельбе и в процессе её выполнения экипаж продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Ранее крейсер «Маршал Устинов» выполнил ракетные стрельбы в Баренцевом море.

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