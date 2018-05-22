«Юрий Долгорукий» запустил четыре «Булавы» по полигону на Камчатке

Подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно запустил четыре баллистические ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«22 мая головной корабль проекта 955 «Борей» — ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий»... произвёл успешный залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что стрельба велась из подводного положения, задачи пуска выполнены.

В пресс-службе подчеркнули, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

Там также отметили, что в ходе подготовки к ракетной стрельбе и в процессе её выполнения экипаж продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Ранее крейсер «Маршал Устинов» выполнил ракетные стрельбы в Баренцевом море.