«Юрий Долгорукий» запустил четыре «Булавы» по полигону на Камчатке
- РИА Новости
«22 мая головной корабль проекта 955 «Борей» — ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий»... произвёл успешный залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что стрельба велась из подводного положения, задачи пуска выполнены.
В пресс-службе подчеркнули, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.
Там также отметили, что в ходе подготовки к ракетной стрельбе и в процессе её выполнения экипаж продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.
Ранее крейсер «Маршал Устинов» выполнил ракетные стрельбы в Баренцевом море.