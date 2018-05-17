Крейсер «Маршал Устинов» выполнил ракетные стрельбы в Баренцевом море

Короткая ссылка
В рамках учений ракетный крейсер «Маршал Устинов» атаковал крылатыми ракетами корабельную группу условного противника в Баренцевом море, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по морской цели на полигонах Северного флота в Баренцевом море», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что ракеты успешно поразили цель в районе Баренцева моря, заранее закрытого для судоходства и полётов.

Также в пресс-службе рассказали, что в ближайшее время экипаж крейсера отработает задачи корабельного учения по спасению личного состава на море в сотрудничестве с экипажем морского буксира МБ-100, а также проведёт учения совместно с экипажем среднего морского танкера «Дубна».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах продолжать укреплять морскую составляющую стратегических ядерных сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Армия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных