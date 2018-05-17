Крейсер «Маршал Устинов» выполнил ракетные стрельбы в Баренцевом море

В рамках учений ракетный крейсер «Маршал Устинов» атаковал крылатыми ракетами корабельную группу условного противника в Баренцевом море, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по морской цели на полигонах Северного флота в Баренцевом море», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что ракеты успешно поразили цель в районе Баренцева моря, заранее закрытого для судоходства и полётов.

Также в пресс-службе рассказали, что в ближайшее время экипаж крейсера отработает задачи корабельного учения по спасению личного состава на море в сотрудничестве с экипажем морского буксира МБ-100, а также проведёт учения совместно с экипажем среднего морского танкера «Дубна».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах продолжать укреплять морскую составляющую стратегических ядерных сил.