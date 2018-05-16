Путин рассказал о планах продолжать укреплять морскую составляющую стратегических ядерных сил

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит укреплять морскую составляющую стратегических ядерных сил.
Путин рассказал о планах продолжать укреплять морскую составляющую стратегических ядерных сил
  • kremlin.ru

«Необходимо укреплять морскую составляющую стратегических ядерных сил​​​. Это повысит роль флота в обеспечении ядерного сдерживания. Важной задачей остаётся развитие многоцелевых корабельных группировок, которые должны надёжно парировать военную угрозу с морских направлений», — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер также отметил, что необходимо обратить внимание на координацию действий таких группировок с ВКС, а также другими частями и соединениями вооружённых сил.

Ранее Путин заявил, что корабли с «Калибрами» продолжат постоянное дежурство в Средиземном море.

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