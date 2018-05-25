Посольство: британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании смерти Глушкова
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«К сожалению, британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании загадочной смерти 12 марта в Лондоне бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Н.А. Глушкова», — рассказал он.
Отмечается, что МВД Британии до сих пор не ответило на запрос Генпрокуратуры России по делу о смерти Глушкова.
Пресс-секретарь российской дипмиссии добавил, что в Лондоне пренебрегают обязательствами по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.
«Практически нет сомнений в том, что Лондон идёт по пути засекречивания неудобных для властей фактов и уголовных дел, в которых так или иначе затрагиваются россияне», — подчеркнул он, добавив, что Москва продолжит требовать допуска российских специалистов к расследованию данного дела.
О смерти Глушкова, соратника российского бизнесмена Бориса Березовского, стало известно 13 марта 2018 года.