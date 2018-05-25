Посольство: британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании смерти Глушкова

Короткая ссылка
В посольстве России в Великобритании рассказали о ходе расследования британскими властями смерти бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии.
Посольство: британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании смерти Глушкова
  • globallookpress.com
  • © Alberto Pezzali

«К сожалению, британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании загадочной смерти 12 марта в Лондоне бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Н.А. Глушкова», — рассказал он.

Отмечается, что МВД Британии до сих пор не ответило на запрос Генпрокуратуры России по делу о смерти Глушкова.

Пресс-секретарь российской дипмиссии добавил, что в Лондоне пренебрегают обязательствами по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

«Практически нет сомнений в том, что Лондон идёт по пути засекречивания неудобных для властей фактов и уголовных дел, в которых так или иначе затрагиваются россияне», — подчеркнул он, добавив, что Москва продолжит требовать допуска российских специалистов к расследованию данного дела.

О смерти Глушкова, соратника российского бизнесмена Бориса Березовского, стало известно 13 марта 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить