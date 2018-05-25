Посольство: британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании смерти Глушкова

В посольстве России в Великобритании рассказали о ходе расследования британскими властями смерти бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии.

«К сожалению, британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании загадочной смерти 12 марта в Лондоне бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Н.А. Глушкова», — рассказал он.

Отмечается, что МВД Британии до сих пор не ответило на запрос Генпрокуратуры России по делу о смерти Глушкова.

Пресс-секретарь российской дипмиссии добавил, что в Лондоне пренебрегают обязательствами по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

«Практически нет сомнений в том, что Лондон идёт по пути засекречивания неудобных для властей фактов и уголовных дел, в которых так или иначе затрагиваются россияне», — подчеркнул он, добавив, что Москва продолжит требовать допуска российских специалистов к расследованию данного дела.

О смерти Глушкова, соратника российского бизнесмена Бориса Березовского, стало известно 13 марта 2018 года.