Пресс-подход Яковенко после общения с британскими парламентариями

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко общается с прессой после встречи с британскими парламентариями из межпартийной группы по России. Предполагается, что в ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, обострившиеся на фоне отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, убийства соратника Бориса Березовского Николая Глушкова и незаконной военной операции западной коалиции в Сирии. RT ведёт прямую трансляцию.