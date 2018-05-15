Пресс-подход Яковенко после общения с британскими парламентариями

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RT
Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко общается с прессой после встречи с британскими парламентариями из межпартийной группы по России. Предполагается, что в ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, обострившиеся на фоне отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, убийства соратника Бориса Березовского Николая Глушкова и незаконной военной операции западной коалиции в Сирии. RT ведёт прямую трансляцию.
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