Главред журнала «Россия в глобальной политике» прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя

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Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главред журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал отношения России и стран Европейского союза.
Главред журнала «Россия в глобальной политике» прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя
  • Reuters

«Отношения, безусловно, ненормальные, потому что тот потенциал взаимодействия, который существует, он почти необъятный. То, что могли бы Россия и Европейский союз вместе делать к взаимной выгоде, имеет гигантские возможности. Ничего из этого — скажем так, 80%, а то и 90% этого потенциала — не используется. Это, естественно, ненормально», — объяснил он.

По его словам, подобная тенденция наблюдалась и до кризиса, но в менее значительной степени.

«Навсегда не бывает ничего. Конечно, нынешнее состояние дел (будет иметь. — RT) временный, хотя не думаю, что краткосрочный, характер», — добавил Лукьянов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе ПМЭФ заявил, что верит в будущее российско-французских отношений. 

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