Мэттис не исключил того, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится
- Джеймс Мэттис
- Reuters
«Мы получили хорошие новости относительно саммита (с КНДР. — RT), который может всё же состояться, если приложат усилия дипломаты... Дипломаты всё ещё занимаются вопросом организации саммита, и это очень хорошая новость», — цитирует его Politico.
24 мая сообщалось, что Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.
Позднее он заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей.