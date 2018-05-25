Мэттис не исключил того, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключает возможности того, что встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чем Ына всё же состоится.

«Мы получили хорошие новости относительно саммита (с КНДР. — RT), который может всё же состояться, если приложат усилия дипломаты... Дипломаты всё ещё занимаются вопросом организации саммита, и это очень хорошая новость», — цитирует его Politico.

24 мая сообщалось, что Трамп отменил саммит США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

Позднее он заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей.