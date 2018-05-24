Эксперт прокомментировал заявление Меркель по европейским компаниям в Иране

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.

«Некоторые комментаторы представляют дело так, что давление США на ЕС в связи с Россией и Ираном, а также из-за новых протекционистских мер, введённых Белым домом, сделалось невыносимым и что Европа уже практически стоит на грани разрыва с Америкой», — заявил эксперт.

Как отметил Бышок, это преувеличение.

По его словам, Европа и США связаны друг с другом экономически, исторически, культурно и другими видимыми и невидимыми нитями.

По мнению эксперта, в Вашингтоне предполагают, что Европе никуда не деться от Соединённых Штатов, поэтому можно продолжать давление там, где США считают это необходимым для своих национальных интересов.

Ранее Евросоюз пообещал принять меры по защите своих компаний от последствий американских санкций против Тегерана.

Также глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с НСН оценил отсутствие у Парижа планов по созданию союза с Тегераном против Вашингтона.