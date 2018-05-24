Эксперт считает видеообращение Юлии Скрипаль подготовкой к признательным показаниям

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Анастасия Румянцева
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал в беседе с RT первое видеообращение Юлии Скрипаль со времени инцидента в британском Солсбери. В нём она отметила, что надеется «в долгосрочной перспективе» вернуться домой, в Россию.
Эксперт считает видеообращение Юлии Скрипаль подготовкой к признательным показаниям
  • Юлия Скрипаль
  • © Dylan Martinez / Reuters

«Говорила свободно, но устная речь странная. Она строила фразы, очень похожие на английские правила построения предложений. Но это может быть связано с тем, что она долгое время пребывала в Великобритании либо волновалась. В чём причина этого стресса, надо разбираться. Я думаю, что замысел один: британская сторона готовит Юлию к публичным признательным показаниям, в ходе которых она должна указать на виновников и, вероятно, даже конкретных исполнителей отравления. Вполне возможно, что это некая разминка. Её вывели на камеры, чтобы посмотреть, как она будет себя вести. С нейтральным текстом, без заявлений, а то вдруг она попытается что-то заявить незадекларированно. Но она в целом, видимо, отработала этот текст в соответствии с теми договорённостями, которые у неё с британской стороной были», — отметил Манойло.

По словам эксперта, дальше следует ожидать обвинений, поскольку «никаких других причин для вывода Юлии из комы британской стороной не было».

«Им нужны доказательства, а признательные показания свидетеля, который одновременно является и пострадавшим, это самые ценные показания, которые только могут быть в рамках британской юстиции», — заключил Манойло.

Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение впервые с того момента, как она и её отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были отравлены в британском Солсбери. Также в интервью Reuters Скрипаль рассказала, что лечение было «глубоко угнетающим», а процесс восстановления — медленным и очень болезненным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Юлии Скрипаль нуждаются в проверке.

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