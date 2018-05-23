В Совфеде прокомментировали заявление Юлии Скрипаль о намерении вернуться в Россию

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Марта Литвинова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление Юлии Скрипаль о намерении вернуться в Россию.
В Совфеде прокомментировали заявление Юлии Скрипаль о намерении вернуться в Россию
  • Reuters

«Я думаю, что всё ещё впереди. Я не сомневаюсь, что, когда она наконец попадёт в Россию и выйдет из-под давления и жёсткой опеки британских, а возможно, и американских спецслужб, вскоре все оценят связность этой истории. Я думаю, она находится под жёстким давлением: что ей разрешают говорить, то она и говорит, а вот когда она вернётся, наверняка вскроются обстоятельства», — заявил Джабаров.

По его словам, желание Скрипаль вернуться в Россию не означает, что ей будет легко это сделать.

«Её желание не означает, что её выпустят. Она пока им нужна, потому что надо, чтобы эта история забылась, острота ситуации притупилась, об этом стали меньше говорить, и со временем, когда тема отойдёт на дальний план, они её и выпустят», — добавил он.

Ранее Юлия Скрипаль заявила, что надеется вернуться в Россию.

Позднее в посольстве России в Великобритании отметили, что видеообращение Скрипаль усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится.

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