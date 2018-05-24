В результате взрыва в Багдаде погибли семь человек
Отмечается, что взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник.
Инцидент произошёл в одном из городских парков.
По данным агентства, 16 человек получили травмы различной степени тяжести.
Также сообщается, что сотрудники спецслужб следили за террористом с того момента, как он зашёл на территорию парка, однако он сумел взорвать бомбу до того, как был задержан.
Ранее стало известно, что в результате взрывов в трёх церквях на острове Ява в Индонезии погибли по меньшей мере 11 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести.