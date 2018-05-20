СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за нападение на храм в Грозном

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение на православный храм Архангела Михаила в столице Чеченской республики — Грозном, которое совершили боевики 19 мая.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на портал Site Intelligence Group, который отслеживает информацию о деятельности террористов.

19 мая произошло нападение боевиков на храм Архангела Михаила в Грозном.

В результате произошедшего погибли три человека, в том числе два сотрудника полиции. Ещё двое пострадали.

Ситуацию прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.