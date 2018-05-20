СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за нападение на храм в Грозном

Короткая ссылка
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение на православный храм Архангела Михаила в столице Чеченской республики — Грозном, которое совершили боевики 19 мая.
СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за нападение на храм в Грозном
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на портал Site Intelligence Group, который отслеживает информацию о деятельности террористов.

19 мая произошло нападение боевиков на храм Архангела Михаила в Грозном.

В результате произошедшего погибли три человека, в том числе два сотрудника полиции. Ещё двое пострадали. 

Ситуацию прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных