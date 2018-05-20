Глава Ингушетии назвал подлым нападение боевиков на церковь в Грозном
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
«Уважаемый Рамзан Ахматович, жители Чеченской Республики, примите мои искренние соболезнования в связи с жертвами при подлом нападении бандитов на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном», — отметил Евкуров.
По его словам, попытки бандитов таким образом внести разлад между конфессиями и братскими народами Кавказа ни к чему не приведут.
Евкуров заявил о необходимости «быть более сплочёнными в борьбе с терроризмом».
19 мая произошло нападение на храм Архангела Михаила в Грозном.
В результате произошедшего погибли трое человек, в том числе двое сотрудников полиции. Ещё двое пострадали.