Глава Ингушетии назвал подлым нападение боевиков на церковь в Грозном

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что нападение боевиков на храм Архангела Михаила в Грозном является подлым. Об этом говорится в его обращении, размещённом в социальной сети «ВКонтакте».
Глава Ингушетии назвал подлым нападение боевиков на церковь в Грозном
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Уважаемый Рамзан Ахматович, жители Чеченской Республики, примите мои искренние соболезнования в связи с жертвами при подлом нападении бандитов на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном», — отметил Евкуров.

По его словам, попытки бандитов таким образом внести разлад между конфессиями и братскими народами Кавказа ни к чему не приведут.

Евкуров заявил о необходимости «быть более сплочёнными в борьбе с терроризмом». 

19 мая произошло нападение на храм Архангела Михаила в Грозном.

В результате произошедшего погибли трое человек, в том числе двое сотрудников полиции. Ещё двое пострадали. 

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