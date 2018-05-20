Установлена личность погибшего при нападении боевиков в Грозном прихожанина

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Прихожанин, погибший во время нападения боевиков на церковь в Грозном, приехал в Россию из Узбекистана для поиска родственников. Об этом заявил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

«Это Артемий, он приехал из Узбекистана, здесь жил, искал родственников. У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами», — приводит его слова РИА Новости

Он добавил, что епархия окажет финансовую и медикаментозную помощь пострадавшим, которые находятся в больнице.

19 мая боевики напали на церковь в Грозном, в результате чего погибли два сотрудника полиции и один прихожанин. Ещё два человека получили ранения.

Все нападавшие были ликвидированы.

Подробнее — в материале RT.

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