Установлена личность погибшего при нападении боевиков в Грозном прихожанина
«Это Артемий, он приехал из Узбекистана, здесь жил, искал родственников. У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что епархия окажет финансовую и медикаментозную помощь пострадавшим, которые находятся в больнице.
19 мая боевики напали на церковь в Грозном, в результате чего погибли два сотрудника полиции и один прихожанин. Ещё два человека получили ранения.
Все нападавшие были ликвидированы.
Подробнее — в материале RT.