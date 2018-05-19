Кадыров рассказал об уничтожении напавших на прихожан церкви в Грозном боевиков

Боевики, проникшие в церковь Архангела Михаила в Грозном и пытавшиеся захватить прихожан, уничтожены в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведённой спецоперации все четверо боевиков были уничтожены», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Он отметил, что один полицейский скончался от полученных ранений. Также пострадал один прихожанин.

Личности боевиков устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четверо участников бандгруппы уничтожены в Чечне в ходе спецоперации на границе с Ингушетией.