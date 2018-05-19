Кадыров: в ходе нейтрализации боевиков погибли двое сотрудников саратовского ГУ МВД
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«В ходе операции по нейтрализации бандитов, проникших в церковь, погибли двое сотрудников УВД МВД России по Саратовской области», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким правоохранителей, а также поручил оказать помощь их семьям.
Ранее сообщалось, что личность одного из участвовавших в нападении на церковь боевиков установлена.
19 мая стало известно, что боевики совершили нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном. Возбуждено уголовное дело.
Все четверо напавших уничтожены.
По данным СК, при нападении погибли двое полицейских и один прихожанин.