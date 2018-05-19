Кадыров: в ходе нейтрализации боевиков погибли двое сотрудников саратовского ГУ МВД

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе операции по нейтрализации боевиков, напавших на церковь Архангела Михаила в Грозном, погибли двое сотрудников УВД МВД России по Саратовской области.
Кадыров: в ходе нейтрализации боевиков погибли двое сотрудников саратовского ГУ МВД
  • © Саид Царнаев / РИА Новости

«В ходе операции по нейтрализации бандитов, проникших в церковь, погибли двое сотрудников УВД МВД России по Саратовской области», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким правоохранителей, а также поручил оказать помощь их семьям.

Ранее сообщалось, что личность одного из участвовавших в нападении на церковь боевиков установлена.

19 мая стало известно, что боевики совершили нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном. Возбуждено уголовное дело.

Все четверо напавших уничтожены.

По данным СК, при нападении погибли двое полицейских и один прихожанин.

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