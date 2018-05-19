Личность одного из напавших на церковь в Грозном боевиков установлена
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«Личность одного бандита установлена. Он проживал в пригороде Грозного в одном из посёлков», — написал он в своём Telegram-канале.
Кроме того, по словам Кадырова, «один труп не опознан ни в качестве сотрудника полиции, ни как прихожанин».
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после нападения боевиков на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном. Все четверо напавших уничтожены.
По данным СК, при нападении погибли двое полицейских и один прихожанин.