Личность одного из напавших на церковь в Грозном боевиков установлена

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Личность одного из боевиков, напавших на церковь Архангела Михаила в Грозном, установлена. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Личность одного из напавших на церковь в Грозном боевиков установлена
  • © Саид Царнаев / РИА Новости

«Личность одного бандита установлена. Он проживал в пригороде Грозного в одном из посёлков», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, по словам Кадырова, «один труп не опознан ни в качестве сотрудника полиции, ни как прихожанин».

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после нападения боевиков на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном. Все четверо напавших уничтожены.

По данным СК, при нападении погибли двое полицейских и один прихожанин.

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