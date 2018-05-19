СК возбудил дело после нападения боевиков на церковь в Грозном
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«Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК России — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Как отмечается, все четверо боевиков были ликвидированы. У них обнаружили ножи и гладкоствольное ружьё.
«Профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв», — отметили в СК.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что четверо боевиков, напавшие на церковь в Грозном, были уничтожены.