СК возбудил дело после нападения боевиков на церковь в Грозном

Следователи возбудили уголовное дело после нападения боевиков на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном, в ходе которого, по предварительным данным СК, погибли двое полицейских и двое получили ранения. Также погиб один прихожанин.

«Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК России — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Как отмечается, все четверо боевиков были ликвидированы. У них обнаружили ножи и гладкоствольное ружьё.

«Профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв», — отметили в СК.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что четверо боевиков, напавшие на церковь в Грозном, были уничтожены.