В Пентагоне не подтвердили сообщения об ударе коалиции во главе с США по армии Сирии

Короткая ссылка
Представитель американского оборонного ведомства майор Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй в беседе с ТАСС заявил, что у него нет информации, которая могла бы подтвердить сообщения о том, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

«У нас нет информации, которая бы подкрепляла эти сообщения (СМИ. — RT)», — уточнил он.

Ранее СМИ передавали, что авиация коалиции во главе с Соединёнными Штатами нанесла удары по позициям сирийской армии на востоке Сирии.

Впоследствии данную информацию подтвердили в пресс-службе ливанского движения «Хезболла».

23 мая стало известно, что возглавляемая США международная коалиция намеренно разбомбила нефтяные скважины в Сирии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных