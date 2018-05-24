В Пентагоне не подтвердили сообщения об ударе коалиции во главе с США по армии Сирии

Представитель американского оборонного ведомства майор Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй в беседе с ТАСС заявил, что у него нет информации, которая могла бы подтвердить сообщения о том, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

«У нас нет информации, которая бы подкрепляла эти сообщения (СМИ. — RT)», — уточнил он.

Ранее СМИ передавали, что авиация коалиции во главе с Соединёнными Штатами нанесла удары по позициям сирийской армии на востоке Сирии.

Впоследствии данную информацию подтвердили в пресс-службе ливанского движения «Хезболла».

23 мая стало известно, что возглавляемая США международная коалиция намеренно разбомбила нефтяные скважины в Сирии.