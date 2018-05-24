СМИ: Авиация коалиции во главе с США нанесла удары по позициям сирийской армии

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Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник.

«Несколько наших военных позиций между городами Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолётов международной коалиции... Это произошло в момент концентрации террористов ИГ*», — заявил он.

В пресс-службе ливанского движения «Хезболла» также сообщили об авиаударе.

«Самолёты коалиции США нанесли удары по двум позициям сирийской армии в сирийской пустыне в районе нефтестанции Т-2», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что возглавляемая США международная коалиция намеренно разбомбила нефтяные скважины в Сирии. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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