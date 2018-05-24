Источник опроверг данные об авиаударе коалиции США по армии Сирии

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Информация о якобы авиаударе коалиции во главе с США по позициям сирийской армии не соответствует действительности, сообщил RT военный источник.
Источник опроверг данные об авиаударе коалиции США по армии Сирии
  • Reuters

Ранее агентство SANA передавало, что ВВС коалиции атаковали позиции армии САР в провинции Дейр эз-Зор. В пресс-службе ливанского движения «Хезболла» также сообщили об авиаударе.

Представитель Пентагона заявил, что у него нет информации, которая подкрепляла бы эти сообщения.

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