Шесть ближневосточных государств ввели санкции против связанных с «Хезболлой» лиц
Об этом сообщает SPA.
«Эти действия предприняты в партнёрстве с США, сопредседателем Центра анализа и подготовки данных о финансировании терроризма и другими странами-участниками центра: Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и ОАЭ», — говорится в сообщении саудовского агенства.
Отмечается, что в список вошли десять человек, пять из которых представляют руководящий совет организации.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США включило в список санкций ряд лиц, связанных с ливанским движением «Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).