Шесть ближневосточных государств ввели санкции против связанных с «Хезболлой» лиц

Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ ввели санкции в отношении высокопоставленных представителей ливанского движения «Хезболла» и лиц, которые оказывают поддержку организации.

Об этом сообщает SPA.

«Эти действия предприняты в партнёрстве с США, сопредседателем Центра анализа и подготовки данных о финансировании терроризма и другими странами-участниками центра: Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и ОАЭ», — говорится в сообщении саудовского агенства.

Отмечается, что в список вошли десять человек, пять из которых представляют руководящий совет организации.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США включило в список санкций ряд лиц, связанных с ливанским движением «Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).