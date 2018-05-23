В КНДР приняли список южнокорейских журналистов, которые будут освещать закрытие Пхунгери

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Власти КНДР одобрили список южнокорейских журналистов, которые будут освещать процесс закрытия ядерного полигона Пхунгери. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на министерство национального объединения.

«Правительство предпримет необходимые шаги ввиду разрешения Севера на поездку прессы, включая предоставление транспорта», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Северная Корея пока не одобрила список южнокорейских журналистов, которые будут освещать закрытие ядерного полигона.

Впоследствии в КНДР заявили, что прибывшие в страну иностранные журналисты не смогут попасть на полигон Пхунгери к 23 мая из-за непогоды.

Проведение мероприятий по закрытию объекта запланировано в период с 23 по 25 мая.

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