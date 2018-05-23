В КНДР приняли список южнокорейских журналистов, которые будут освещать закрытие Пхунгери
«Правительство предпримет необходимые шаги ввиду разрешения Севера на поездку прессы, включая предоставление транспорта», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Северная Корея пока не одобрила список южнокорейских журналистов, которые будут освещать закрытие ядерного полигона.
Впоследствии в КНДР заявили, что прибывшие в страну иностранные журналисты не смогут попасть на полигон Пхунгери к 23 мая из-за непогоды.
Проведение мероприятий по закрытию объекта запланировано в период с 23 по 25 мая.