В КНДР заявили, что иностранные журналисты не смогут попасть на ядерный полигон к 23 мая

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Представитель Северной Кореи заявил, что прибывшие в страну иностранные журналисты не смогут попасть на ядерный полигон Пхунгери для освещения его закрытия к 23 мая из-за погоды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя северокорейской стороны.

«Из-за погодных условий сегодня поездка не состоится. Надеемся, что получится завтра», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что работники иностранных СМИ прибыли в КНДР, чтобы освещать церемонию закрытия ядерного полигона Пхунгери. Предполагалось, что они посетят площадку для ядерных испытаний в среду, 23 мая.

В мае власти Северной Кореи заявили, что закрытие полигона состоится с 23 по 25 мая. 

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