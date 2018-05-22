В КНДР заявили, что иностранные журналисты не смогут попасть на ядерный полигон к 23 мая
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя северокорейской стороны.
«Из-за погодных условий сегодня поездка не состоится. Надеемся, что получится завтра», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что работники иностранных СМИ прибыли в КНДР, чтобы освещать церемонию закрытия ядерного полигона Пхунгери. Предполагалось, что они посетят площадку для ядерных испытаний в среду, 23 мая.
В мае власти Северной Кореи заявили, что закрытие полигона состоится с 23 по 25 мая.