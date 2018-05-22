В КНДР заявили, что иностранные журналисты не смогут попасть на ядерный полигон к 23 мая

Представитель Северной Кореи заявил, что прибывшие в страну иностранные журналисты не смогут попасть на ядерный полигон Пхунгери для освещения его закрытия к 23 мая из-за погоды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя северокорейской стороны.

«Из-за погодных условий сегодня поездка не состоится. Надеемся, что получится завтра», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что работники иностранных СМИ прибыли в КНДР, чтобы освещать церемонию закрытия ядерного полигона Пхунгери. Предполагалось, что они посетят площадку для ядерных испытаний в среду, 23 мая.

В мае власти Северной Кореи заявили, что закрытие полигона состоится с 23 по 25 мая.