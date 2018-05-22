В МИД Венесуэлы назвали новые санкции США преступлением против человечности

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление, в котором назвало новые санкции США против страны преступлением против человечности.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Эти необоснованные и односторонние меры представляют собой преступление против человечности и затрудняют развитие Венесуэлы, а также препятствуют поступлению необходимых благ для населения», — указывается в заявлении.

Как отмечает министерство, ограничения призваны свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро «в рамках имперской доктрины» США.

В связи с этим МИД осуждает и отвергает новый указ президента США Дональда Трампа, касающийся санкций против Венесуэлы.

Ранее Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных