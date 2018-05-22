В МИД Венесуэлы назвали новые санкции США преступлением против человечности

Министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление, в котором назвало новые санкции США против страны преступлением против человечности.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Эти необоснованные и односторонние меры представляют собой преступление против человечности и затрудняют развитие Венесуэлы, а также препятствуют поступлению необходимых благ для населения», — указывается в заявлении.

Как отмечает министерство, ограничения призваны свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро «в рамках имперской доктрины» США.

В связи с этим МИД осуждает и отвергает новый указ президента США Дональда Трампа, касающийся санкций против Венесуэлы.

Ранее Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.