Глава МИД Венесуэлы считает незаконными новые санкции США

Подписанный американским президентом Дональдом Трампом указ о запрете в стране операций с суверенным долгом Венесуэлы противоречит международному праву.

Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас. «Эти санкции — варварство и абсолютное противоречие международному праву», — цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство El Economista. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.