Глава МИД Венесуэлы считает незаконными новые санкции США

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Подписанный американским президентом Дональдом Трампом указ о запрете в стране операций с суверенным долгом Венесуэлы противоречит международному праву.

Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас.

«Эти санкции — варварство и абсолютное противоречие международному праву», — цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство El Economista.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.

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